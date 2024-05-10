Аккумулятор Olympus BLH-1 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075519 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-05-10/01

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потёртости. 2 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140519 Для камер Olympus OM-D E-M1 Mark III, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M1X Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: аккумулятор

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Комплектация: следы эксплуатации, потёртости.

Гарантия 90 дней.

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