Аккумулятор Olympus BLH-1 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075519
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-05-10/01
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости.
2 000 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140519
Для камер Olympus OM-D E-M1 Mark III, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M1X
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: аккумулятор
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Комплектация: следы эксплуатации, потёртости.
Гарантия 90 дней.
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