BLH‑1 — это батарея большой емкости с увеличенным сроком службы, что дает возможность сделать большее количество снимков. Имея дополнительную батарею BLH‑1, вы никогда не упустите кадр из‑за того, что батарея разрядилась. Идеальна для длительной съемки с использованием батарейной ручки HLD‑9 или в путешествии, когда у вас нет возможность перезарядить батарею.