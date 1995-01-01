Аккумулятор Olympus BLH-1 для OM-D E-M1 Mark II / E-M1 Mark III
Код товара : УТ-00014333
Артикул : V6200780E000
10 990 ₽
Официальная гарантия Olympus 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.069
Описание
BLH‑1 — это батарея большой емкости с увеличенным сроком службы, что дает возможность сделать большее количество снимков. Имея дополнительную батарею BLH‑1, вы никогда не упустите кадр из‑за того, что батарея разрядилась. Идеальна для длительной съемки с использованием батарейной ручки HLD‑9 или в путешествии, когда у вас нет возможность перезарядить батарею.
- Зарядка возможна только с BCH‑1
- Литиевый аккумулятор 1720 мАч
Совместимые камеры:
- OM-D E-M1 Mark II
- OM-D E-M1 Mark III
- OM-D E‑M1X
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