Зарядное устройство Olympus BCN-1 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00057279
Артикул : б/у-Н1 КС 2021-12-31
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 122279
Совместимые модели аккумуляторов:
Olympus BLN-1.
Время зарядки:
3 ч.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: з.у., кабель
Гарантия 14 дней.