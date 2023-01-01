Оригинальное зарядное устройство Olympus BCH-1 для аккумулятора BLH-1, который используется в камерах OM-D E-M1 Mark II и E-M1 Mark III. Полная зарядка осуществляется приблизительно за 2 часа. Устройство имеет светодиодный индикатор, показывающий уровень зарядки аккумулятора. Устройство работает по всему миру, от электросетей от 100 до 240 Вольт.