Зарядное устройство Olympus BCH-1 для BLH-1 (OM-D E-M1 Mark II / E-M1 Mark III)
Код товара : УТ-00014369
Артикул : V6210380E000
6 490 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.069
Описание
Оригинальное зарядное устройство Olympus BCH-1 для аккумулятора BLH-1, который используется в камерах OM-D E-M1 Mark II и E-M1 Mark IIII. Полная зарядка осуществляется приблизительно за 2 часа. Устройство имеет светодиодный индикатор, показывающий уровень зарядки аккумулятора. Устройство работает по всему миру, от электросетей от 100 до 240 Вольт.