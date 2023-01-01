Транскрипционный комплект Olympus AS-4000 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00063747
Артикул : б/у-Oly063
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
1 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
• Автоматический прием
файлов DSS
• Управление файлами и
документами
• Программируемая
автоматическая
обработка звуковых
файлов и документов
• Управление профилями
отправителя
Код товара: 128747
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5, следы эксплуатации отсутствуют.
Комплектация: ножной переключатель, наушники и транскрипционное программное обеспечение DSS Player Pro.
Гарантия 90 дней.