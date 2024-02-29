Пленочный фотоаппарат Olympus AF-10 XB (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073718
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-29
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Olympus AF-10 XB - плёночная компактная автоматическая фотокамера. Это надежная, компактная и простая в использовании камера, идеально подходящая для тех, кто ценит качество и удобство в одном устройстве.
— Объектив 29 мм, f/4.5 (3 элемента в 3 группах), обеспечивающий четкое и яркое изображение.
— Автофокус для быстрого и точного захвата снимков.
— Выдержки от 1/4с до 1/250 с, позволяющие легко регулировать экспозицию в различных условиях освещения.
— Таймер: Позволяет делать групповые снимки или самостоятельные портреты с задержкой.
— Встроенная вспышка автоматическая и с возможностью ручного включения и отключения, обеспечивающая хорошее освещение в любых условиях.
— Тип пленки 35 мм, это классический формат, легко доступный и обеспечивающий отличное качество изображений.
— Распознавание ISO автоматическое по DX-коду 100 - 400, обеспечивающее оптимальную экспозицию для различных типов пленки.
— Автоматическая перемотка кадра, удобная функция для быстрой подготовки к следующему кадру.
— Питание от одной батарейки CR123A.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.