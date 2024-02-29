Описание

Olympus AF-10 XB - плёночная компактная автоматическая фотокамера. Это надежная, компактная и простая в использовании камера, идеально подходящая для тех, кто ценит качество и удобство в одном устройстве.

— Объектив 29 мм, f/4.5 (3 элемента в 3 группах), обеспечивающий четкое и яркое изображение.

— Автофокус для быстрого и точного захвата снимков.

— Выдержки от 1/4с до 1/250 с, позволяющие легко регулировать экспозицию в различных условиях освещения.

— Таймер: Позволяет делать групповые снимки или самостоятельные портреты с задержкой.

— Встроенная вспышка автоматическая и с возможностью ручного включения и отключения, обеспечивающая хорошее освещение в любых условиях.

— Тип пленки 35 мм, это классический формат, легко доступный и обеспечивающий отличное качество изображений.

— Распознавание ISO автоматическое по DX-коду 100 - 400, обеспечивающее оптимальную экспозицию для различных типов пленки.

— Автоматическая перемотка кадра, удобная функция для быстрой подготовки к следующему кадру.

— Питание от одной батарейки CR123A.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.