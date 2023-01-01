Описание

Стандартные бинокли Olympus – идеальный инструмент для наблюдения за природой, птицами и на спортивных мероприятиях. Широкий угол обзора делает поиск объекта более быстрым и легким, особенно при панорамировании широкой области или при отслеживании быстро движущихся объектов - птиц, животных или быстро движущихся спортсменов. Большой диаметр внешней линзы обеспечивает яркие изображения высокого разрешения даже при слабом освещении. Передовые оптические технологии, в том числе асферические линзы, а также специальное покрытие линз и призм обеспечивают высокий коэффициент светопропускания и уменьшают искажения и аберрации - для четких изображений и чистого обзора.

Минимальная дистанция фокусировки 10 м позволяет вам рассматривать животных практически не двигаясь, даже когда они приближаются. Прочный высококачественный корпус, устойчивый к любым погодным условиям, и прорезиненноое покрытие обеспечивают надежную фиксацию - бинокли идеально подходят для использования на открытой местности. Максимальный комфорт, функциональность и эргономичность достигаются благодаря компактному классическому дизайну и удобному управлению. Ненужные элементы были удалены - вы получаете резкое яркое изображение в невероятно компактном и легком корпусе. С помощью мощного зума вы можете стать еще ближе к объекту и разглядеть его в мельчайших деталях.