Бинокль Olympus 8-16x40 S (уцененный)
Код товара : УТ-00070986
Артикул : # V501024BU000 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
29 990 ₽
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Описание
Стандартные бинокли Olympus – идеальный инструмент для наблюдения за природой, птицами и на спортивных мероприятиях. Широкий угол обзора делает поиск объекта более быстрым и легким, особенно при панорамировании широкой области или при отслеживании быстро движущихся объектов - птиц, животных или быстро движущихся спортсменов. Большой диаметр внешней линзы обеспечивает яркие изображения высокого разрешения даже при слабом освещении. Передовые оптические технологии, в том числе асферические линзы, а также специальное покрытие линз и призм обеспечивают высокий коэффициент светопропускания и уменьшают искажения и аберрации - для четких изображений и чистого обзора.
Минимальная дистанция фокусировки 10 м позволяет вам рассматривать животных практически не двигаясь, даже когда они приближаются. Прочный высококачественный корпус, устойчивый к любым погодным условиям, и прорезиненноое покрытие обеспечивают надежную фиксацию - бинокли идеально подходят для использования на открытой местности. Максимальный комфорт, функциональность и эргономичность достигаются благодаря компактному классическому дизайну и удобному управлению. Ненужные элементы были удалены - вы получаете резкое яркое изображение в невероятно компактном и легком корпусе. С помощью мощного зума вы можете стать еще ближе к объекту и разглядеть его в мельчайших деталях.
- 8‑16х увеличение
- Быстрое и простое изменение увеличения в соответствии с условиями просмотра
- Высокие оптические характеристики для четких изображений с минимальными искажениями
- Превосходный коэффициент светопропускания благодаря специальному покрытию линз и призм для яркого и чистого обзора
- Большой, удобный и простой в использовании диск для точной фокусировки
- Улучшенный дизайн и превосходная эргономика для максимального комфортного использования
- Высококачественный корпус с прорезиненным покрытием