Описание

Код товара: 135916

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 35 мм

Макс. фокусное расстояние 100 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 1.4 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 12 град.мин

Максимальный угол обзора 34 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет 4/3

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 18

Число элементов 21

Число низкодисперсных элементов 5

Размеры и вес

Диаметр 96.5 мм

Длина 213.5 мм

Вес 1655 г

Дополнительные характеристики

Защищенность влагозащита, морозостойкость, пылезащита

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 170004767

Комплектация: Передняя и задняя крышки, чехол, бленда.

Гарантия 14 дней.