Объектив Olympus 35-100mm f/2.0 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070916
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-19/03
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости и царапины на корпусе, небольшая неглубокая царапина на передней линзе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135916
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 35 мм
Макс. фокусное расстояние 100 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 1.4 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 12 град.мин
Максимальный угол обзора 34 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет 4/3
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 18
Число элементов 21
Число низкодисперсных элементов 5
Размеры и вес
Диаметр 96.5 мм
Длина 213.5 мм
Вес 1655 г
Дополнительные характеристики
Защищенность влагозащита, морозостойкость, пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 170004767
Комплектация: Передняя и задняя крышки, чехол, бленда.
Гарантия 14 дней.