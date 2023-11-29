Объектив Olympus 17mm f/1.8 M.Zuiko Digital, серебристый (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071852
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-11-29/2
Причина уценки:
Потёртости на корпусе.
22 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136852
Тип объектива: широкоугольный
Фокусное расстояние: постоянное
Байонет: Micro 4/3
Фокусное расстояние: 17 мм
Диафрагма: f/1.8
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка, фильтр, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.