Стильная и прочная металлическая рамка для фотографий формата 20х25 см. Матовый багет целиком выполнен из алюминия. Спереди фотография защищена стеклом, задник сделан из листа оргалита с металлическими защелками для удобства и плотного прилегания фотографии к стеклу. Ножка позволяет разместить рамку на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально, также имеются проушины для подвешивания на стену.