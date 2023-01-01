Фоторамка Oldena 20х25 см, алюминий, серебристая (AL-30)
Код товара : УТ-00042038
Артикул : 20х25
25%
400 ₽
300 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
20х25 см
Описание
Стильная и прочная металлическая рамка для фотографий формата 20х25 см. Матовый багет целиком выполнен из алюминия. Спереди фотография защищена стеклом, задник сделан из листа оргалита с металлическими защелками для удобства и плотного прилегания фотографии к стеклу. Ножка позволяет разместить рамку на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально, также имеются проушины для подвешивания на стену.