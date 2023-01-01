Описание

Пол: мужские

Линза: поляризационная серая

Цвет оправы: чёрная матовая

Материал оправы: пластик

Солнцезащитные очки LETO обеспечивают превосходную видимость без бликов и идеальную защиту от УФ-лучей. Для этого линзы очков выполняются из нескольких слоев.

9 элементов линзы Leto:

Поляризационный фильтр – центральный элемент линзы.

2 слоя, блокирующие вредные UVA, UVB и UVC лучи.

2 цветных слоя, повышающие насыщенность и контраст изображения

2 ударопрочных слоя делают линзу гибкой и устойчивой к ударам

2 твердых верхних слоя защищают от царапин.

Поляризационные солнцезащитные очки на каждый день

Не все солнцезащитные очки одинаковы. Многие из них не оснащены поляризационными линзами и лишь уменьшают яркость света. Поляризационные солнцезащитные очки LETO устраняют блики от различных поверхностей (стекла, мокрого асфальта) и на 100% защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения.

Проектированием и производством очков и аксессуаров под собственной маркой LETO занимается компания «Лайт Стайл». Компания также является эксклюзивный дистрибьютером Швейцарской Оптической Группы (Swiss Eyewear Group AG, SEG) и бренда солнцезащитных очков и оправ INVU в России, Белоруссии и Казахстане.

Превосходное качество очков LETO гарантировано многолетним опытом: первая коллекция была представлена еще в 2010 году.