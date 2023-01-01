Солнцезащитные очки LETO L2200A, мужские
Код товара : УТ-00059660
Артикул : L2200A
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Описание
- Пол: мужские
- Линза: поляризационная серая с градиентом
- Цвет оправы: чёрная глянцевая
- Материал оправы: пластик
Солнцезащитные очки LETO обеспечивают превосходную видимость без бликов и идеальную защиту от УФ-лучей. Для этого линзы очков выполняются из нескольких слоев.
9 элементов линзы Leto:
- Поляризационный фильтр – центральный элемент линзы.
- 2 слоя, блокирующие вредные UVA, UVB и UVC лучи.
- 2 цветных слоя, повышающие насыщенность и контраст изображения
- 2 ударопрочных слоя делают линзу гибкой и устойчивой к ударам
- 2 твердых верхних слоя защищают от царапин.
Поляризационные солнцезащитные очки на каждый день
Не все солнцезащитные очки одинаковы. Многие из них не оснащены поляризационными линзами и лишь уменьшают яркость света. Поляризационные солнцезащитные очки LETO устраняют блики от различных поверхностей (стекла, мокрого асфальта) и на 100% защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения.
Проектированием и производством очков и аксессуаров под собственной маркой LETO занимается компания «Лайт Стайл». Компания также является эксклюзивный дистрибьютером Швейцарской Оптической Группы (Swiss Eyewear Group AG, SEG) и бренда солнцезащитных очков и оправ INVU в России, Белоруссии и Казахстане.
Превосходное качество очков LETO гарантировано многолетним опытом: первая коллекция была представлена еще в 2010 году.