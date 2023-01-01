Солнцезащитные очки INVU унисекс, T2710B
Код товара : УТ-00018092
Артикул : T2710B
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Официальная гарантия INVU 1 год
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Описание
Линзы солнечных очков INVU состоят из 9 слоев. В центре находится поляризующий слой, устраняющий блики. Рядом с ним - 2 слоя, улучшающие цветопередачу и контрастность. Три этих слоя работают вместе для того, чтобы вы наслаждались максимально качественным изображением с глубокими насыщенными цветами и без раздражающих бликов. Затем следуют два слоя, отсекающие ультрафиолетовое излучение во всем диапазоне, до 400 нм (UV-A, UV-B и UV-C диапазоны), что делает очки INVU абсолютно безопасными для глаз. Еще два слоя защищают линзы от ударов и, наконец, внешние слои выполнены из специального твердого покрытия, устойчивого к царапинам.
- Затемнение: 3 степень
- Цвет оправы: роговая
- Цвет линз: градиент, зеленая
- Материал оправы: пластик
- Ширина линзы: 62 мм
- Коллекция: INVU Trendy
- Ширина моста: 15 мм
- Поляризация: есть
- Длина дужки: 145 мм