Описание

Пол: мужские

Оправа: пластик

Цвет оправы: синяя

Цвет линзы: поляризационная серая

В комплекте: очки, жесткий футляр и салфетка из микрофибры.

Размер: 56-43-18-145-62

Линзы солнечных очков INVU состоят из 9 слоев. В центре находится поляризующий слой, устраняющий блики. Рядом с ним - 2 слоя, улучшающие цветопередачу и контрастность. Три этих слоя работают вместе для того, чтобы вы наслаждались максимально качественным изображением с глубокими насыщенными цветами и без раздражающих бликов. Затем следуют два слоя, отсекающие ультрафиолетовое излучение во всем диапазоне, до 400 нм (UV-A, UV-B и UV-C диапазоны), что делает очки INVU абсолютно безопасными для глаз. Еще два слоя защищают линзы от ударов и, наконец, внешние слои выполнены из специального твердого покрытия, устойчивого к царапинам.

INVU - новый бренд солнцезащитных очков, созданный в 2013 году молодой компанией Swiss Eyewear Group AG (SEG). Основатели SEG - группа бывших топ-менеджеров Polaroid Eyewear, принявших решение основать собственный бизнес. Штаб-квартира SEG находится в Цюрихе, Швейцария. INVU произносится как «in-view» («ин-вью»), в названии бренда сочетаются идея «видения» (VU) и самых современных дизайнерских концепций (IN).