Описание

Пол: унисекс, спортивные

Оправа: пластиковая

Цвет оправы: черная матовая

Линзы: серые фотохромные

Поляризация: есть

Затемнение: категория 3

Размер: 60-41-16-132-63

В комплекте: очки, чехол, тканевая салфетка

Линзы солнечных очков INVU состоят из 9 слоев. В центре находится поляризующий слой, устраняющий блики. Рядом с ним - 2 слоя, улучшающие цветопередачу и контрастность. Три этих слоя работают вместе для того, чтобы вы наслаждались максимально качественным изображением с глубокими насыщенными цветами и без раздражающих бликов. Затем следуют два слоя, отсекающие ультрафиолетовое излучение во всем диапазоне, до 400 нм (UV-A, UV-B и UV-C диапазоны), что делает очки INVU абсолютно безопасными для глаз. Еще два амортизирующих слоя защищают линзы от появления трещин при случайных падениях. Наконец, внешние слои выполнены из специального твердого покрытия, устойчивого к царапинам.

INVU – европейский бренд солнцезащитных очков, созданный в 2013 году компанией Swiss Eyewear Group AG (SEG). Основатели SEG – группа бывших топ-менеджеров Polaroid Eyewear, принявших решение основать собственный бизнес. Штаб-квартира SEG находится в Цюрихе, Швейцария. INVU произносится как «in-view» («ин-вью»), в названии бренда сочетаются идея «видения» (VU) и самых современных дизайнерских концепций (IN).