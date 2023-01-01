Солнцезащитные очки INVU унисекс, A2710A
Код товара : УТ-00016903
Артикул : A2710A
2 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия 1 год
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Описание
- Цвет оправы: матовая, чёрная
- Цвет линз: серая
- Материал оправы: пластик
- Пол: Унисекс
- Ширина линзы: 61
- Коллекция: INVU Activity
- Ширина моста: 16
- Поляризация: есть
- Длина дужки: 138
- Затемнение: 3