Солнцезащитные очки Cafa France унисекс CF775216Y
Код товара : УТ-00046464
Артикул : CF775216Y
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Описание
Характеристики
Страна-изготовитель Китай
Материал оправы Пластик
Материал линзы Пластик
Ширина линзы, мм 54
Размер моста на переносице, мм 13
Размер заушника, мм 135
Высота линзы, мм 44
Общая ширина, мм 136
Категория защиты линзы 1 (80–43% светопропускания)
Тип Очки для вождения
Бренд Cafa France
Пол Мужской, Женский
Целевая аудитория Взрослая
Коллекция Осень-зима 2020
Цвет оправы черный, серый
Цвет линзы желтый
Вид очков Вайфареры/Клабмастер
Форма лица Круглая, Овальная, Треугольная
Поляризация Да
Упаковка Пластиковый пакет
Артикул CF775216Y
Вес в упаковке, г 70