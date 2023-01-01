Солнцезащитные очки Cafa France CF341532
Код товара : УТ-00041668
Артикул : CF341532
2 400 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Очки водителя Cafa France, c темными линзами гарантируют в солнечную погоду:
- Защиту от яркого и низкого солнца
- Защиту от бликов, отраженного света
- Оптимальную степень затемнения
- Повышение контрастности и четкости изображения
- Естественные цвета
- Снижение усталости глаз
- 100% защиту от УФ – лучей