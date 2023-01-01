Описание

Очки поляризационные Cafa France

Пол: мужские

Оправа: металл

Цвет линзы: поляризационная серая

Категория затемнения: 3

Солнцезащитные очки с поляризационными линзами: устраняют блики от неполяризованного свет. Защищают глаза от яркого солнца, обеспечивая оптимальную степень затемнения, снижают усталость глаз при длительном нахождении на улице. Безопасны для глаз: блокируют ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.