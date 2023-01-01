Солнцезащитные очки Cafa France мужские CF225325
Код товара : УТ-00046462
Артикул : CF225325
2 400 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Очки поляризационные Cafa France
Пол: мужские
Оправа: металл
Цвет линзы: поляризационная серая
Категория затемнения: 3
Солнцезащитные очки с поляризационными линзами: устраняют блики от неполяризованного свет. Защищают глаза от яркого солнца, обеспечивая оптимальную степень затемнения, снижают усталость глаз при длительном нахождении на улице. Безопасны для глаз: блокируют ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.