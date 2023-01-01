Описание

​Очки водителя Cafa France, c темными линзами гарантируют в солнечную погоду:

Защиту от яркого и низкого солнца

Защиту от бликов, отраженного света

Оптимальную степень затемнения

Повышение контрастности и четкости изображения

Естественные цвета

Снижение усталости глаз

100% защиту от УФ – лучей

Поляризационные линзы очков Cafa France не просто затемняют изображение, но и повышают контрастность, блокируют блики, а также снижают эффект ослепления встречным светом, обеспечивая комфорт для глаз и безопасность для всех участников движения. Конечно, они также полностью защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения. Форма очков Cafa France оптимизирована для водителей: очки не ограничивают зону периферийного зрения. Для вождения в ночное время предлагаются специальные очки с желтыми линзами (не используйте ночью обычные затемняющие солнцезащитные очки, это опасно!)

Очки водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3). Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.