Очки Cafa France CF005026
Код товара : УТ-00033261
Артикул : CF005026
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Описание
Очки водителя Cafa France, c темными линзами гарантируют в солнечную погоду:
- Защиту от яркого и низкого солнца
- Защиту от бликов, отраженного света
- Оптимальную степень затемнения
- Повышение контрастности и четкости изображения
- Естественные цвета
- Снижение усталости глаз
- 100% защиту от УФ – лучей
Поляризационные линзы очков Cafa France не просто затемняют изображение, но и повышают контрастность, блокируют блики, а также снижают эффект ослепления встречным светом, обеспечивая комфорт для глаз и безопасность для всех участников движения. Конечно, они также полностью защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения. Форма очков Cafa France оптимизирована для водителей: очки не ограничивают зону периферийного зрения. Для вождения в ночное время предлагаются специальные очки с желтыми линзами (не используйте ночью обычные затемняющие солнцезащитные очки, это опасно!)
Очки водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3). Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.