Солнцезащитные очки Cafa France C12931, мужские
Код товара : УТ-00005780
Артикул : C12931
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Описание
- Пол: мужские
- Оправа: металл
- Цвет линзы: поляризационная коричневая
- Категория затемнения: 3
Солнцезащитные очки с поляризационными линзами: устраняют блики от неполяризованного свет. Защищают глаза от яркого солнца, обеспечивая оптимальную степень затемнения, снижают усталость глаз при длительном нахождении на улице. Безопасны для глаз: блокируют ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.
Очки водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3). Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.