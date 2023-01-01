Описание

Пол: мужские

Оправа: металл

Цвет линзы: поляризационная коричневая

Категория затемнения: 3

Солнцезащитные очки с поляризационными линзами: устраняют блики от неполяризованного свет. Защищают глаза от яркого солнца, обеспечивая оптимальную степень затемнения, снижают усталость глаз при длительном нахождении на улице. Безопасны для глаз: блокируют ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.

Очки водителя Cafa France успешно прошли все испытания и соответствуют российским (ГОСТ Р 51831 – 2001, ГОСТ Р 51854 – 2001) и международным стандартам (Европа – EN1836, Китай GB10810, Америка - ANSI Z.80.3). Оправы удобны для длительного ношения, материалы не содержат вредных добавок, а также обладают износостойкими характеристиками.