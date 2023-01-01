Описание

OBSBOT Tiny 2 – умная веб-камера нового поколения. Матрица CMOS 1/1.5" c разрешением 50 Мп. и технологией двойного «нативного ISO» обеспечивает высокое качество изображения независимо от уровня освещенности: как днем, так и ночью. Технология двойного ISO означает, что в конструкции применяются 2 отдельные цепи усиления: одна для высокой освещенности, вторая для низкой, что позволяет получать чистое, детализированное изображение с низким уровнем цифрового шума и других артефактов. Благодаря этой технологии также доступен HDR режим, который устраняет эффект пересвеченности изображения при ярком контровом свете (например, из окна в солнечный день). Камера поддерживает 4К трансляцию со скоростью до 30 кадров/с, а также Full HD со скоростью 60 кадров/с.

Высокое разрешение матрицы позволяет кадрировать изображение (4х зум) без потери качества. Камера поддерживает 4 режима автоматического кадрирования: голова и плечи / верх тела по пояс / талия и ноги / без лица в кадре. Режим кадрирования по нижней части тела будет интересен, в частности, танцорам. Также имеются специальные режимы для онлайн-конференций и дистанционного образования: кадрирование на доску для презентаций, слежение за рукой, кадрирование на рабочий стол. Есть режим групповой видеосвязи, в котором камера автоматически расширяет границы кадра при появлении второго или третьего человека рядом. Вы также всегда можете увеличить или уменьшить кадр с помощью простых жестов или пульта дистанционного управления (продается отдельно).

Автоматическое управление на базе искусственного интеллекта обеспечивает множество интересных функций, среди них – быстрый автофокус (All-Pixel Auto Focus). Время реакции OBSBOT Tiny 2 составляет менее 0.5 секунды, поэтому она может оперативно переключаться на объект перед вами, если вы хотите, к примеру, показать какой-либо предмет крупным планом. Также ИИ отвечает за слежение за человеком с автоматическим вращением и наклоном (функции слежения за животными у этой камеры, к сожалению, пока нет). К примеру, вы начинаете трансляцию за рабочим столом, а затем встаете, чтобы показать что-то на доске: камера будет не только поворачиваться вслед за вашими перемещениями, но и автоматически увеличит изображение, чтобы зрителям было лучше видно. Если вы часто перемещаетесь, прохаживаетесь во время выступления, то есть возможность выбрать зону, в которой камера будет сохранять фиксированный кадр. Например, у презентационной доски границы кадра будут оставаться неподвижными, даже если вы немного смещаетесь из стороны в сторону. Это важно для того, чтобы не вызывать у зрителей чувство усталости (укачивания) от постоянного движения камеры.

Режим Beauty Mode позволяет автоматически скорректировать дефекты кожи и пропорции тела. Степень коррекции можно плавно настроить с помощью соответствующих ползунков в приложении OBSBOT WebCam App.

2 всенаправленных микрофона обеспечивают высококачественный объемный звук с возможностью цифрового шумоподавления.

Благодаря интерфейсу USB 3.1 Gen 1 изображение UHD 4K или Full HD передается на компьютер максимально быстро, практически без задержки.

Сохранение приватности: функция Privacy Protection 2.0 позволяет полностью размыть фон, оставив в фокусе только вас самих, если вы, к примеру, не хотите, чтобы зрители смогли опознать место, из которого вы ведете трансляцию.

Перерывы: во время длительных стримов или конференций бывает необходимо уйти на небольшой перерыв. Через приложение OBSBOT WebCam App вы можете установить статичное изображение или небольшую видеозаставку, которая будет транслироваться для зрителей, пока камера отключена. Для отключения камеры вы можете просто повернуть ее вертикально вниз.

Снимайте как хотите: OBSBOT Tiny 2 поддерживает горизонтальный и вертикальный режим съемки, а также режим сверху вниз (для съемки рук и рабочего стола). При установке на потолок вверх ногами она автоматически переворачивает изображение.

OBSBOT Tiny 2 отлично подходит для таких задач как онлайн-образование, деловые встречи, игровые стримы и так далее. Благодаря умным функциям вы сможете меньше отвлекаться на настройку оборудования и уделять больше внимания своим зрителям, а высокое качество изображения оставит у них отличное впечатление от просмотра.

Характеристики

Камера

Объектив: угол обзора: 85.5°

Фокусное расстояние: 26 мм в 35-мм эквиваленте

Диафрагма: f/1.9

Матрица: 1/1.5'' CMOS, 50 Мп

Минимальное расстояние фокусировки: 10 см

Поддерживаемые разрешения: 4000x3000, 3840x2160, 1920х1440, 1920х1080, 1280x960, 1280х720, 640x480, 640х360

Поддерживаемая частота кадров:

MJPEG: 4000x3000, 3840×2160: 30 / 25 / 24 / 20 / 15; 1920х1440, 1920×1080, 1280x960, 1280×720 : 60 / 30 / 25 / 24 / 20 / 15

YUV: 3840×2160: 15; 1920х1440, 1920×1080, 1280×720: 30 / 25 / 24 / 20 / 15; 1280x960, 640x480, 640х360: 60 / 30 / 25 / 24 / 20 / 15

H.264: 3840×2160: 30 / 25 / 24 / 20 / 15; 1920х1440, 1920×1080, 1280x960, 1280×720 : 60 / 30 / 25 / 24 / 20 / 15

Зум: 1-4x (цифровой)

Тип фокуса: авто (по лицу / по ближайшему объекту), ручной

HDR: есть

Аудио:

Двойной всенаправленный микрофон

Автоматическое управление усилением

Цифровое шумоподавление: есть

Подвес

2-осевой, несъемный

Контролируемый диапазон вращения: +/- 140°

Контролируемый диапазон наклона: +30° / -70°

Механический диапазон вращения: +/- 150°

Механический диапазон наклона: +/- 90°

Питание

5В 0.8А

Рабочая температура

От 0 до 40° С

Системные требования

Windows 10 и выше

macOS® 11 и выше

Рекомендуется для 1080p 60р и 4K:

Apple:

MacBook Pro (2018 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

MacBook Air (2018 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

iMac Retina (2019 г., процессоры Intel Core i5 8-го поколения или новее)

PC:

ЦП: Процессоры Intel Core i5 7-го поколения или новее

Оперативная память: 8 ГБ и выше

Размеры и вес

Габариты (без крепления): 47 х 44 х 62 мм

Вес (без крепления): 95.6 г

Вес (с креплением): 143.3 г

Комплектация