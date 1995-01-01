Конференц-микрофон OBSBOT HQ Mic, всенаправленный, 3.5 мм TRRS (OHB-2208-CW)
Код товара : УТ-00074641
Артикул : OHB-1906-CT
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Описание
Компактный настольный микрофон для камер OBSBOT. Такие устройства часто называют конференц-микрофонами, так как их удобно использовать для деловых коммуникаций через Zoom, Skype и тому подобные программы для видеозвонков. Благодаря круговой направленности микрофон можно расположить в центре стола, и всех участников звонка будет слышно одинаково хорошо. Микрофон подключается к совместимым камерам OBSBOT через 1.5-метровый аудиокабель со штекером 3.5 мм TRRS. Никакие настройки не требуются, он работает по принципу «подключи и пользуйся».
На нижнюю часть корпуса нанесено нескользящее силиконовое покрытие. Микрофон очень компактен (всего 6 см в диаметре), прост в обращении и при этом эффективен: он специально настроен на четкую передачу речи.
Совместимые камеры:
- OBSBOT Tiny
- OBSBOT Tiny 2
- OBSBOT Tiny 4K
- OBSBOT Meet
- OBSBOT Meet 4K