Описание

Компактный настольный микрофон для камер OBSBOT. Такие устройства часто называют конференц-микрофонами, так как их удобно использовать для деловых коммуникаций через Zoom, Skype и тому подобные программы для видеозвонков. Благодаря круговой направленности микрофон можно расположить в центре стола, и всех участников звонка будет слышно одинаково хорошо. Микрофон подключается к совместимым камерам OBSBOT через 1.5-метровый аудиокабель со штекером 3.5 мм TRRS. Никакие настройки не требуются, он работает по принципу «подключи и пользуйся».

На нижнюю часть корпуса нанесено нескользящее силиконовое покрытие. Микрофон очень компактен (всего 6 см в диаметре), прост в обращении и при этом эффективен: он специально настроен на четкую передачу речи.

Совместимые камеры: