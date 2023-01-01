Описание

Штатив OBSBOT Me оснащен оснащен встроенной широкоугольной камерой, благодаря которой он может отслеживать и держать вас в центре кадра даже если вы двигаетесь! Бесщеточный мотор обеспечивает быстрое и плавное вращение телефона, что позволяет снимать видео без рывков. OBSBOT Me является ценным помощником для блогеров, создателей контента, он также предназначен для всех, кто хочет улучшить качество онлайн-конференций и видеозвонков: вы можете свободно перемещаться, оставаясь в кадре. Штатив не требует установки каких-либо специальных приложений: вы можете использовать те, к которым уже привыкли. Просто установите телефон, включите питание, и OBSBOT Me готов к работе.

Телефон можно установить как вертикально, так и горизонтально, наклон тоже регулируется. Вы можете использовать и фронтальную, и основную камеру телефона. В комплекте идет настольная мини-тренога. При желании вы также сможете установить его на любой напольный штатив – резьбовое гнездо стандартное, под винт 1/4"-20.

Для запуска отслеживания коротко нажмите на кнопку включения или просто поднимите вверх руку – OBSBOT Me умеет распознавать этот жест. Управление жестами также можно отключить, чтобы исключить ложные срабатывания (например, другой человек в кадре поднимает руку) – для этого 3 раза нажмите на кнопку питания во включенном состоянии. Устройство работает от встроенного литий-полимерного аккумулятора, который заряжается по USB (порт USB-C) и обеспечивает до 2 часов автономной работы.

Дистанция отслеживания:

Оптимальная: 0.5 - 3 м

Максимальная: около 15 м

Совместимые телефоны:

Ширина корпуса от 55 до 84 мм

Толщина корпуса: до 10.5 мм

Вес: 200 г +/- 70 г

Питание:

Литий-полимерный аккумулятор, 950 мАч

Время работы: 120 минут

Время зарядки: 75 минут

Ток зарядки: 5В 1А

Гнездо USB Type C

Подвес

Диапазон контролируемого вращения: +/- 150°

Максимальная угловая скорость: 120°/с

Штативное гнездо: 1/4"-20

Рабочая температура: 0 - 40° С

Размеры в сложенном виде: 139 х 68 х 56 мм

Размеры в разложенном виде: 209 х 66.5 х 55 мм

Вес: 200 г

Комплектация