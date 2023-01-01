Подвес OBSBOT Me для смартфона, с функцией отслеживания
Код товара : УТ-00061098
Артикул : 151013
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Штатив OBSBOT Me оснащен оснащен встроенной широкоугольной камерой, благодаря которой он может отслеживать и держать вас в центре кадра даже если вы двигаетесь! Бесщеточный мотор обеспечивает быстрое и плавное вращение телефона, что позволяет снимать видео без рывков. OBSBOT Me является ценным помощником для блогеров, создателей контента, он также предназначен для всех, кто хочет улучшить качество онлайн-конференций и видеозвонков: вы можете свободно перемещаться, оставаясь в кадре. Штатив не требует установки каких-либо специальных приложений: вы можете использовать те, к которым уже привыкли. Просто установите телефон, включите питание, и OBSBOT Me готов к работе.
Телефон можно установить как вертикально, так и горизонтально, наклон тоже регулируется. Вы можете использовать и фронтальную, и основную камеру телефона. В комплекте идет настольная мини-тренога. При желании вы также сможете установить его на любой напольный штатив – резьбовое гнездо стандартное, под винт 1/4"-20.
Для запуска отслеживания коротко нажмите на кнопку включения или просто поднимите вверх руку – OBSBOT Me умеет распознавать этот жест. Управление жестами также можно отключить, чтобы исключить ложные срабатывания (например, другой человек в кадре поднимает руку) – для этого 3 раза нажмите на кнопку питания во включенном состоянии. Устройство работает от встроенного литий-полимерного аккумулятора, который заряжается по USB (порт USB-C) и обеспечивает до 2 часов автономной работы.
Дистанция отслеживания:
- Оптимальная: 0.5 - 3 м
- Максимальная: около 15 м
Совместимые телефоны:
- Ширина корпуса от 55 до 84 мм
- Толщина корпуса: до 10.5 мм
- Вес: 200 г +/- 70 г
Питание:
- Литий-полимерный аккумулятор, 950 мАч
- Время работы: 120 минут
- Время зарядки: 75 минут
- Ток зарядки: 5В 1А
- Гнездо USB Type C
Подвес
- Диапазон контролируемого вращения: +/- 150°
- Максимальная угловая скорость: 120°/с
Штативное гнездо: 1/4"-20
Рабочая температура: 0 - 40° С
Размеры в сложенном виде: 139 х 68 х 56 мм
Размеры в разложенном виде: 209 х 66.5 х 55 мм
Вес: 200 г
Комплектация
- OBSBOT Me
- Кабель USB Type C
- Тренога
- Инструмент для фиксации шарнира
- Руководство и гарантийный талон