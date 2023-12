Штатив OBSBOT Me оснащен оснащен встроенной широкоугольной камерой, благодаря которой он может отслеживать и держать вас в центре кадра даже если вы двигаетесь! Бесщеточный мотор обеспечивает быстрое и плавное вращение телефона, что позволяет снимать видео без рывков. OBSBOT Me является ценным помощником для блогеров, создателей контента, он также предназначен для всех, кто хочет улучшить качество онлайн-конференций и видеозвонков: вы можете свободно перемещаться, оставаясь в кадре. Штатив не требует установки каких-либо специальных приложений: вы можете использовать те, к которым уже привыкли. Просто установите телефон, включите питание, и OBSBOT Me готов к работе.