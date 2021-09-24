Адаптер Novoflex HARING CANA-AF Hasselblad V - камера Canon EOS (б.у. состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00054999
Артикул : б/у-Ф1 КС 2021-09-24
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
7 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
В комплекте: адаптер
Гарантия 14 дней.
Код товара: 119999
Адаптеры Novoflex HARING и CANA-AF Объектив Hasselblad V - камера Canon EOS