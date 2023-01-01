Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Sony серии NP-F (NP-FM500H, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F770, NP-F970). Работает от USB источника 5В 2А или 9В 2А (USB Quick Charge), что позволяет заряжать батареи как от розетки, через сетевой USB адаптер, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных USB батарей. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение батареи, силу зарядного тока, а также температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания и так далее.

Благодаря функции быстрой зарядки (1200 мА) батареи высокой емкости заряжаются достаточно быстро. Параллельная зарядка 2 батарей занимает больше времени, но даже пара аккумуляторов типа NP-F970 успеет зарядиться за ночь.