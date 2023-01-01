Зарядное устройство Nitecore USN3 PRO для Sony NP-F
Код товара : УТ-00065756
Артикул : USN3 PRO
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.171
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Sony серии NP-F (NP-FM500H, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F770, NP-F970). Работает от USB источника 5В 2А или 9В 2А (USB Quick Charge), что позволяет заряжать батареи как от розетки, через сетевой USB адаптер, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных USB батарей. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение батареи, силу зарядного тока, а также температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания и так далее.
Благодаря функции быстрой зарядки (1200 мА) батареи высокой емкости заряжаются достаточно быстро. Параллельная зарядка 2 батарей занимает больше времени, но даже пара аккумуляторов типа NP-F970 успеет зарядиться за ночь.
- Входной ток: постоянный 5В 2А или 9В 2А (USB Quick Charge)
- Выходной ток:
- - Режим быстрой зарядки: 8.4В 1200 мА (1 батарея), 8.4В 800 мА (2 батареи)
- - Стандартный режим: 8.4В 1000 мА (1 батарея)
- Материалы: термостойкий поликарбонат
- Комплектация: зарядное устройство, USB кабель
- Размеры: 125 х 70 х 29 мм
- Вес: 99.3 г