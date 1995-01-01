Описание

Зарядное устройство Nitecore USN2 разработано специально для аккумулятора камеры Sony NP-BX1 и поддерживает зарядку аккумуляторов одновременно в обоих слотах. Выходной ток настраивается автоматически в соответствии с входным током для достижения оптимальной условий зарядки. Фактический выходной ток USN2 зависит от максимальной мощности, подаваемой от источника питания USB. Выходной ток регулируется на основе фактической мощности, потребляемой устройством. USN2 способен выдавать 600 мА на каждый слот, что повышает эффективность и сокращает продолжительность зарядки.

После того как аккумулятор вставлен, USN2 начнет первичную зарядку низким током для диагностики состояния аккумулятора. После диагностики состояние аккумулятора будет отображаться как «Хорошее», «Нормальное» или «Плохое». USN2 использует механическую защиту от обратной полярности. Установка несовместимых аккумуляторов или неправильная установка аккумуляторов предотвратит короткое замыкание не позволит начать процесс зарядки. Также зарядное устройство автоматически активирует аккумулятор, полностью разряженный вследствие неправильного хранения или использования (функция доступна только для батарей с защитной платой).

Особенности:

Зарядное устройство с двумя слотами;

Совместимо с аккумуляторами камеры Sony NP-BX1;

Вход USB;

Информация в реальном времени об уровне заряда аккумулятора, напряжении аккумулятора, токе заряда, температуре зарядного устройства, заряженной емкости и работоспособности аккумулятора;

Автоматически определяет состояние аккумулятора;

Предохраняет от обратной полярности и короткого замыкания;

Автоматический выбор оптимального режима зарядки между CC и CV (постоянный ток или постоянное напряжение);

Автоматический подбор тока зарядки;

Автоматическое отключение после завершения зарядки;

Активирует полностью разряженные аккумуляторы с защитными цепями;

Совместимо с портативными зарядными устройствами, солнечными батареями 5 В и адаптером USB;

Изготовлено из прочного и огнестойкого поликарбоната и АБС-сополимера (V0);

Оптимальная конструкция для рассеивания тепла.

Характеристики:

Вход: 5 В / 2 А постоянного тока

Выходное напряжение (на каждый слот): 4,2 В ± 1%;

Выходной ток: 600 мА * 2 (МАКС);

Вход: USB;

Выход: разъем;

Размер, мм: 80 × 50 × 25

Вес: 54,2 г

Совместимые с NP-BX1 модели: DSC-HX350, DSC-H400, DSC-HX400, DSC-RX100M5, DSC-RX1RM2, DSC-RX100M4, DSC-WX500, DSC-HX90, DSC-WX350, DSC-HX60, DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX1, DSC-RX1R, DSC-HX50, DSC-HX300, HDR-A300R, FDR-X3000, HDR-AS50, HDR-AS200V, FDR-X1000V, HDR-CX405, HDR-PJ410, HDR-MV1, HDR-GWP88E, HDR-CX240E, HDR-PJ240E.