Описание

Зарядное устройство USN1 предназначено специально для зарядки аккумуляторов для Sony NP-FW50. Встроенный высококачественный LCD-дисплей отображает состояние зарядки аккумуляторов: качество аккумулятора, зарядная ёмкость, температура аккумулятора, зарядный ток, напряжение и уровень заряда в графическом исполнении. С помощью такого подробного перечисления параметров зарядки и состояния аккумулятора, Вы с легкостью сможете определить примерно оставшееся время до завершения зарядки.

Благодаря небольшим размерам и весу а также встроенному кабелю USB, который надежно прячется в задней части USN1 для экономии места в туристических или городских рюкзаках, устройство можно смело отнести к портативному. Зарядка может осуществляться от любого портативного источника питания в разъемом USB: powerbank, зарядной станции, ноутбука, солнечной панели и т.д.

Перед тем как произвести зарядку установленного в зарядное устройство элемента питания, устройство Nitecore USN1 проводит тщательную проверку состояния аккумулятора, пропуская через него ток небольшой силы, при этом выполняя проверку внутреннего сопротивления. После проведения теста на экране в самом верху появится соответствующая надпись обозначающая состояние элемента питания:

"Good" - состояние установленного аккумулятора хорошее

"Normal" - состояние аккумулятора нормальное

"Poor" - аккумулятор требует замены или восстановления

Также зарядное устройство обладает защитой от обратной полярности, которая защитит элемент питания от короткого замыкания. Фактический выходной ток зарядного устройства USN1 зависит от максимального напряжения основного питания, которое подается от источника питания USB. За счет встроенной интеллектуальной схемы выходной ток будет автоматически регулироваться на основе фактической мощности, подаваемой в устройство. Зарядное устройство Nitecore USN1 имеет возможность производить максимальный выходящий ток в 1000 mA, повышая при этом его производительность и сокращая период зарядного процесса.

Зарядное устройство USN1 при установке элемента питания автоматически активирует глубоко разряженный аккумулятор. Основной причиной глубокой разрядки аккумулятора могут быть неправильные условия хранения или использования. Если устройству активировать элемент питания не удается, то это элемент питания будет считаться повреждённым, и на экране отобразится сообщение "ЕЕ ЕЕ". Стоит обратить внимание на то, что данная функция доступна только для аккумуляторов со встроенной защитной платой.

Особенности:

Двухсекционное зарядное устройство;

Совместимо с аккумуляторными батареями видеокамеры Sony NP-FW50;

USB-вход;

Информация об уровне зарядки аккумуляторной батареи, напряжении батареи, зарядном токе, температуре батареи, объёмном заряде и техническом состоянии батареи выводится на дисплей;

Мониторинг статуса батареи и отображение рабочего состояния батареи;

Защита от обратной полярности и короткого замыкания;

Автоматическая адаптация для оптимальных режимов зарядки между CC и CV;

Автоматическое выключение по завершении зарядки;

Активирует сильно разряженные аккумуляторные батареи с цепями защиты;

Совместимо с портативными зарядными устройствами и солнечными панелями;

Изготовлено из износостойких и огнестойких материалов PC (пропиленкарбоната) и ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирол АБС);

Конструкция, обеспечивающая оптимальное рассеивание тепла.

Характеристики:

Вход: постоянный ток 5В 2А;

Выходное напряжение: разъем 1 - 8,4 В±1%, разъем 2 - 8,4 В±1%;

Выходной ток: 1000 мА (МАКС);

Интерфейс: Вход: USB;

Выход: разъём;

Размеры: 85 х 50 х 26,5 мм

Вес: 58,9 г

Модели, совместимые с NP-FW50: Sony α5000, Sony α5100, Sony α6000, Sony α6300, Sony α6500, Sony α7, Sony α7Ⅱ, Sony α7R, Sony α7RⅡ, Sony α7S, Sony α7SⅡ, Sony DSC-RX10Ⅲ.