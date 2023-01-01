Зарядное устройство Nitecore UNK2 для Nikon EN-EL15
Код товара : УТ-00065755
Артикул : UNK2120919
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.113
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15a, EN-EL15b, EN-EL15c. Работает от USB источника 5В 2А, что позволяет заряжать батареи как от розетки, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных USB батарей. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение батареи, силу тока, а также температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее.
Устройство очень компактное, встроенный USB кабель убирается в углубление в корпусе. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей: одна устанавливается спереди, вторая сзади. Зарядка 1 батареи осуществляется приблизительно за 2 часа.
- Входной ток: постоянный 5В 2А
- Кабель USB-A встроенный
- Выходной ток: 8.4В 1000 мА (1 батарея)
- Материалы: термостойкий поликарбонат
- Комплектация: зарядное устройство со встроенным USB кабелем
- Размеры: 85 х 50 х 25.5 мм
- Вес: 66 г
Совместимые камеры:
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие батареи Nikon EN-EL15