Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15a, EN-EL15b, EN-EL15c. Работает от USB источника 5В 2А, что позволяет заряжать батареи как от розетки, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных USB батарей. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение батареи, силу тока, а также температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее.

Устройство очень компактное, встроенный USB кабель убирается в углубление в корпусе. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей: одна устанавливается спереди, вторая сзади. Зарядка 1 батареи осуществляется приблизительно за 2 часа.

Входной ток: постоянный 5В 2А

Кабель USB-A встроенный

Выходной ток: 8.4В 1000 мА (1 батарея)

Материалы: термостойкий поликарбонат

Комплектация: зарядное устройство со встроенным USB кабелем

Размеры: 85 х 50 х 25.5 мм

Вес: 66 г

Совместимые камеры: