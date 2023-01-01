Зарядное устройство Nitecore UMS4, Li-Ion, LiFePO4, Ni-MH, 4 слота: 10440 - 26700, AA, AAA, C, D
Код товара : УТ-00065721
Артикул : UMS4
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактное зарядное устройство для литий-ионных, литий-железо-фосфатных, никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов: Li-Ion и LiFePO4 от 10440 до 26700, Ni-Cd и Ni-MH от AAA до D. Работает от USB Micro B порта, что позволяет заряжать батареи как дома, так и в дороге. Устройство поддерживает быструю зарядку (QC, до 18 Вт). Каждый слот оснащен собственным контроллером: возможна индивидуальная зарядка, а также одновременная зарядка батарей разных типов. Максимальная сила тока для Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов: 3000 мА, для Ni-Cd и Ni-MH: 1000 мА. ЖК дисплей показывает тип батареи, ее состояние, ход заряда и другие параметры, при достижении 100% зарядка автоматически останавливается.
Имеется автоматическая защита от неправильной установки аккумуляторов (обратная полярность), от короткого замыкания, перегрева. Также автоматически определяется состояние аккумулятора (исходя из внутреннего сопротивления).
- Материалы: огнестойкий поликарбонат
- Входной ток: 5В 2А, 9В 2А
- Ток зарядки Li-Ion: 4.2В*, до 3000мА х1, до 2000 мА х2, до 1000 мА х4
- Ток зарядки АА / ААА / C / D: 1.48В, до 1000 мА х4
- Размеры: 152 х 107 х 41 мм
- Вес: 255 г
Примечание: Зарядное устройство UMS2 может автоматически выбирать режимы зарядки для аккумуляторов Ni-MH / Ni-Cd и Li-ion 3.7В. Для аккумуляторов LiFePO4 3.2В и Li-ion 3.8В требуется ручная настройка напряжения отключения зарядки.
Совместимые типы батарей:
- Li-Ion и LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700.
- Ni-Cd и Ni-MH: ААА, АА, C, D