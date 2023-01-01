Описание

Компактное зарядное устройство для литий-ионных, литий-железо-фосфатных, никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов: Li-Ion и LiFePO4 от 10440 до 26700, Ni-Cd и Ni-MH от AAA до D. Работает от USB Micro B порта, что позволяет заряжать батареи как дома, так и в дороге. Устройство поддерживает быструю зарядку (QC, до 18 Вт). Каждый слот оснащен собственным контроллером: возможна индивидуальная зарядка, а также одновременная зарядка батарей разных типов. Максимальная сила тока для Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов: 3000 мА, для Ni-Cd и Ni-MH: 1000 мА. ЖК дисплей показывает тип батареи, ее состояние, ход заряда и другие параметры, при достижении 100% зарядка автоматически останавливается.

Имеется автоматическая защита от неправильной установки аккумуляторов (обратная полярность), от короткого замыкания, перегрева. Также автоматически определяется состояние аккумулятора (исходя из внутреннего сопротивления).

Материалы: огнестойкий поликарбонат

Входной ток: 5В 2А , 9В 2А

, 9В 2А Ток зарядки Li-Ion: 4 .2В* , до 3000мА х1, до 2000 мА х2, до 1000 мА х4

.2В* Ток зарядки АА / ААА / C / D: 1.48В, до 1000 мА х4

Размеры: 152 х 107 х 41 мм

х 107 х 41 Вес: 255 г

Примечание: Зарядное устройство UMS2 может автоматически выбирать режимы зарядки для аккумуляторов Ni-MH / Ni-Cd и Li-ion 3.7В. Для аккумуляторов LiFePO4 3.2В и Li-ion 3.8В требуется ручная настройка напряжения отключения зарядки.

Совместимые типы батарей: