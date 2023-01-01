Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E17. Устройство двустороннее: один аккумулятор можно расположить спереди, второй – сзади. Работает от USB источника 5В 2А или 9В 2А, что позволяет заряжать батареи как от розетки, через сетевой USB адаптер, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных USB батарей. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее.

Если сетевой адаптер или портативный аккумулятор поддерживает быструю зарядку USB QC 9В 2А, параллельная зарядка 2 батарей происходит так же быстро, как и зарядка одного аккумулятора: всего за 1 час 40 минут.

Входной ток: постоянный 5В 2А или 9В 2А

Порт USB-C

Выходной ток:

- Быстрая зарядка: 8.4В 750 мА (1 или 2 батареи)

- Стандартная зарядка: 8.4 В 750 мА (1 батарея), 8.4 В 375 мА (2 батареи)

(1 батарея), Материалы: термостойкий поликарбонат

Размеры: 85 х 50 х 25.5 мм

Вес: 60 г

Совместимые модели: