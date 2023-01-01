Зарядное устройство Nitecore UCN5 для Canon LP-E17
Код товара : УТ-00065752
Артикул : UCN5
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.108
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E17. Устройство двустороннее: один аккумулятор можно расположить спереди, второй – сзади. Работает от USB источника 5В 2А или 9В 2А, что позволяет заряжать батареи как от розетки, через сетевой USB адаптер, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных USB батарей. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее.
Если сетевой адаптер или портативный аккумулятор поддерживает быструю зарядку USB QC 9В 2А, параллельная зарядка 2 батарей происходит так же быстро, как и зарядка одного аккумулятора: всего за 1 час 40 минут.
- Входной ток: постоянный 5В 2А или 9В 2А
- Порт USB-C
- Выходной ток:
- - Быстрая зарядка: 8.4В 750 мА (1 или 2 батареи)
- - Стандартная зарядка: 8.4В 750 мА (1 батарея), 8.4В 375 мА (2 батареи)
- Материалы: термостойкий поликарбонат
- Размеры: 85 х 50 х 25.5 мм
- Вес: 60 г
Совместимые модели:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
- EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- EOS RP, R8, R50
- другие модели, использующие аккумуляторы серии LP-E17