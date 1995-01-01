Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH и LP-E8. Устройство двустороннее: спереди располагается слот для батарей серии LP-E6, сзади – для LP-E8. Работает от USB источника 5В 2А, что позволяет заряжать батареи как от розетки, через сетевой USB адаптер, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных USB батарей. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее.

Устройство очень компактное, встроенный USB кабель убирается в углубление в корпусе.

Входной ток: постоянный 5В 2А

Кабель USB-A, встроенный

Выходной ток: 8.2В 1000 мА (1 батарея)

Материалы: термостойкий поликарбонат

Комплектация: зарядное устройство со встроенным USB кабелем

Размеры: 85 х 50 х 25.5 мм

Вес: 60 г

Совместимые модели: