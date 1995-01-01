Зарядное устройство Nitecore UCN3 для Canon LP-E6N
Код товара : УТ-00065751
Артикул : UCN3
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.104
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH и LP-E8. Устройство двустороннее: спереди располагается слот для батарей серии LP-E6, сзади – для LP-E8. Работает от USB источника 5В 2А, что позволяет заряжать батареи как от розетки, через сетевой USB адаптер, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных USB батарей. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее.
Устройство очень компактное, встроенный USB кабель убирается в углубление в корпусе.
- Входной ток: постоянный 5В 2А
- Кабель USB-A, встроенный
- Выходной ток: 8.2В 1000 мА (1 батарея)
- Материалы: термостойкий поликарбонат
- Комплектация: зарядное устройство со встроенным USB кабелем
- Размеры: 85 х 50 х 25.5 мм
- Вес: 60 г
Совместимые модели:
- Canon EOS R5, R6, R7, R
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Canon XC10, XC15.
- другие модели, использующие аккумуляторы серии LP-E6