Аккумулятор Nitecore NL1826, 18650, 2600 мАч, Li-ion
Код товара : УТ-00065761
Артикул : NL1826
990 ₽
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Гарантия производителя 3 месяца
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Описание
Аккумулятор Nitecore NL1826 хорошо подходит для ручных фонариков, велосипедных фар и других осветительных приборов. Встроенная плата-контроллер обеспечивает защиту от перегрева, короткого замыкания, избыточной зарядки, глубокого разряда и так далее. Размеры: 18.7 х 69.3 мм.
- Напряжение: 3.7В
- Емкость: 2600 мАч
- Ток зарядки максимальный: 2А
- Ток зарядки рекомендуемый: 1А
- Размеры: 18.7 х 69.3 мм.