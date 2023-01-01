Аккумулятор Nitecore NL1826 хорошо подходит для ручных фонариков, велосипедных фар и других осветительных приборов. Встроенная плата-контроллер обеспечивает защиту от перегрева, короткого замыкания, избыточной зарядки, глубокого разряда и так далее. Размеры: 18.7 х 69.3 мм.