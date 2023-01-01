Описание

Литий-ионный аккумулятор типа RCR123A (16340), напряжение 3.7 В, емкость 650 мАч. Диаметр 16.6 мм, длина 34.8 мм. В определенных случаях может использоваться вместо одноразовых литиевых батареек типа 123 / CR123, если электроника устройства поддерживает работу с повышенным напряжением (3.7-4.2 Вольт). Ресурс аккумулятора составляет 500 циклов зарядки / разрядки. Имеется встроенная защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания, экстремальных перепадов температур.

Батареи типа 16340 используются для питания фонариков, интеллектуальных домашних устройств (датчики, бесключевые замки, детекторы дыма), фотовспышек, биноклей, приборов ночного видения, тепловизоров и так далее.