Карандаш для очистки оптики. С одной стороны находится наконечник с углеродным наполнителем, который хорошо справляется с жировыми следами от пальцев и другими подобными загрязнениями, а с другой - мягкая кисточка, позволяющая без труда смахивать пыль и ворсинки. Кисточка закрывается крышкой, чтобы не пачкаться во время хранения. Диаметр чистящей подушечки: 13 мм. Применяется для чистки любой оптики, включая: цифровые фотокамеры, аналоговые фотокамеры, видеокамеры, бинокли, микроскопы, прицелы и так далее.