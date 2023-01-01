Карандаш для чистки оптики Nitecore NC-CK020
Код товара : УТ-00065745
Артикул : NC-CK020
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Характеристики
Описание
Карандаш для очистки оптики. С одной стороны находится наконечник с углеродным наполнителем, который хорошо справляется с жировыми следами от пальцев и другими подобными загрязнениями, а с другой - мягкая кисточка, позволяющая без труда смахивать пыль и ворсинки. Кисточка закрывается крышкой, чтобы не пачкаться во время хранения. Диаметр чистящей подушечки: 13 мм. Применяется для чистки любой оптики, включая: цифровые фотокамеры, аналоговые фотокамеры, видеокамеры, бинокли, микроскопы, прицелы и так далее.
- Размеры: 14.8 х 14.8 х 137 мм
- Вес: 18.5 г