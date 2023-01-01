Описание

Сменная батарея для камеры Sony NP-FW50

Nitecore NC-BP001 — это замена аккумулятора камеры Sony NP-FW50. NC-BP001 совместим с беззеркальными камерами Sony с матрицей APS-C, серией Cyber-shot RX10 и камерами начального уровня формата A7. Никогда не упустите идеальный момент и сделайте до 350 фотографий при полной зарядке с высокой емкостью 1030 мАч.

Сила, которой можно доверять

NC-BP001 поставляется с несколькими стандартными средствами защиты: защита от перезарядки и разрядки, защита от перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания.

Почему бы не подключить его к двухразъемному зарядному устройству Nitecore USN1 для быстрой зарядки и обслуживания аккумулятора.

Аккумулятор NC-BP001 обеспечивает качество, которое вы ожидаете от Nitecore, и его следует заменить на любой фотосессии.