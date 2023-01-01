Аккумуляторы Nitecore IMR18650, 2600 мАч 40A, Li-ion, 2 шт.
Код товара : УТ-00065758
Артикул : IMR18650 (x2)
2 290 ₽
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Гарантия производителя 3 месяца
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Описание
Аккумуляторы Nitecore IMR18650 с высоким током отдачи (до 40А) хорошо подходят для электронных сигарет, вейпов, страйкбольных приводов, робототехники и других приборов высокой мощности. Имеется защита от перегрева, короткого замыкания, избыточной зарядки, глубокого разряда и так далее.
- Напряжение: 3.7В
- Емкость: 2600 мАч
- Ток отдачи постоянный: 25А
- Ток отдачи, импульсный разряд: 40А
- Зарядный ток, максимальный: 4А
- Зарядный ток, рекомендуемый: 2А
- Температура для зарядки: 0 ~ 60° С
- Рабочая температура: -20° ~ 60° С
- Внутреннее сопротивление: 8 - 18 мОм