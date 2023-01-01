Аккумуляторы Nitecore IMR18650 с высоким током отдачи: 40А пиковая или 25А постоянная отдача. Напряжение 3.7В, емкость 2600 мАч. Размеры: 18.3 х 65 мм. Хорошо подходят для электронных сигарет, вейпов, страйкбольных приводов, робототехники и других приборов высокой мощности. Имеется защита от перегрева, короткого замыкания, избыточной зарядки, глубокого разряда и так далее.