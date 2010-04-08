Зарядное устройство Nitecore FX3 для Fujifilm NP-W235
Код товара : УТ-00065738
Артикул : FX3
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.136
Описание
Двустороннее зарядное устройство для аккумуляторов Fujifilm NP-W235: один устанавливается спереди, второй сзади. Устройство работает от USB 5В 2А или 9В 2А: поддержка USB Quick Charge (QC) позволяет ускорить процесс зарядки: 2 аккумулятора заряжаются приблизительно за 3 часа, зарядка одного NP-W235 занимает менее 2 часов. Питание через USB-C порт заряжать батареи как от розетки, c помощью сетевых USB адаптеров, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных батарей типа powerbank. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее.
- Входной ток: постоянный 5В 2А или 9В 2А
- Гнездо USB-C
- Выходной ток:
- - Быстрая зарядка: 8.4В 1500 мА (1 батарея), 8.4В 1000 мА (2 батареи)
- - Стандартная зарядка: 8.4В 1000 мА (1 батарея), 8.4В 500 мА (2 батареи)
- Материалы: термостойкий поликарбонат
- Размеры: 82 х 70 х 27.5 мм
- Вес: 70 г
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2, X-T5, X-T4
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S