Двустороннее зарядное устройство для аккумуляторов Fujifilm NP-W235: один устанавливается спереди, второй сзади. Устройство работает от USB 5В 2А или 9В 2А: поддержка USB Quick Charge (QC) позволяет ускорить процесс зарядки: 2 аккумулятора заряжаются приблизительно за 3 часа, зарядка одного NP-W235 занимает менее 2 часов. Питание через USB-C порт позволяет заряжать батареи как от розетки, c помощью сетевых USB адаптеров, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных батарей типа powerbank. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее.