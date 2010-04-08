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    Зарядное устройство Nitecore FX3 для Fujifilm NP-W235 (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076112

    Артикул : FX3 (у)

    • FX3 для Fujifilm NP-W235
    • FX3 для Fujifilm NP-W235
    • FX3 для Fujifilm NP-W235
    • FX3 для Fujifilm NP-W235
    • FX3 для Fujifilm NP-W235
    • FX3 для Fujifilm NP-W235
    • FX3 для Fujifilm NP-W235
    • FX3 для Fujifilm NP-W235
    • FX3 для Fujifilm NP-W235

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    Причина уценки:

    поврежденная упаковка

    8%

    3 790 ₽

    3 499 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Двустороннее зарядное устройство для аккумуляторов Fujifilm NP-W235: один устанавливается спереди, второй сзади. Устройство работает от USB 5В 2А или 9В 2А: поддержка USB Quick Charge (QC) позволяет ускорить процесс зарядки: 2 аккумулятора заряжаются приблизительно за 3 часа, зарядка одного NP-W235 занимает менее 2 часов. Питание через USB-C порт заряжать батареи как от розетки, c помощью сетевых USB адаптеров, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных батарей типа powerbank. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее. 

    • Входной ток: постоянный 5В 2А или 9В 2А
    • Гнездо USB-C
    • Выходной ток:
    • - Быстрая зарядка: 8.4В 1500 мА (1 батарея), 8.4В 1000 мА (2 батареи)
    • - Стандартная зарядка: 8.4В 1000 мА (1 батарея), 8.4В 500 мА (2 батареи)
    • Материалы: термостойкий поликарбонат
    • Размеры: 82 х 70 х 27.5 мм
    • Вес: 70 г

    Совместимые камеры:

    • Fujifilm X-H2S, X-H2, X-T5, X-T4
    • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.