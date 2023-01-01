Описание

Двустороннее зарядное устройство для аккумуляторов Fujifilm NP-W126 и NP-W126S: один устанавливается спереди, второй сзади. Устройство работает от USB 5В 2А, что позволяет заряжать батареи как от розетки, c помощью сетевых USB адаптеров, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных батарей типа powerbank. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее. Зарядка 2 батарей осуществляется приблизительно за 2.5 часа.

Устройство очень компактное, встроенный USB кабель убирается в углубление в корпусе.

Входной ток: постоянный 5В 2А,

Кабель USB-A, встроенный

Выходной ток: 8.4В 1000 мА (1 батарея)

Материалы: термостойкий поликарбонат

Размеры: 85 х 50 х 25.5 мм

Вес: 60 г

Совместимость: