Зарядное устройство Nitecore FX1 для Fujifilm NP-W126
Код товара : УТ-00065737
Артикул : FX1
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Двустороннее зарядное устройство для аккумуляторов Fujifilm NP-W126 и NP-W126S: один устанавливается спереди, второй сзади. Устройство работает от USB 5В 2А, что позволяет заряжать батареи как от розетки, c помощью сетевых USB адаптеров, так и в дороге – от автомобильных адаптеров или портативных батарей типа powerbank. ЖК дисплей показывает уровень заряда батарей, напряжение, силу тока, температуру и состояние батареи (хорошее, нормальное, плохое). Предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, зарядки неисправных батарей и так далее. Зарядка 2 батарей осуществляется приблизительно за 2.5 часа.
Устройство очень компактное, встроенный USB кабель убирается в углубление в корпусе.
- Входной ток: постоянный 5В 2А,
- Кабель USB-A, встроенный
- Выходной ток: 8.4В 1000 мА (1 батарея)
- Материалы: термостойкий поликарбонат
- Размеры: 85 х 50 х 25.5 мм
- Вес: 60 г
Совместимость:
- Fujifilm X100F, X100V
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.