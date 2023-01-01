Компактное зарядное устройство для литий-ионных, никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов: Li-Ion от 10440 до 26700, Ni-Cd и Ni-MH от AAA до D. Работает от USB Type C порта, что позволяет заряжать батареи как дома, так и в дороге. Устройство поддерживает быструю зарядку (QC / PD, до 18 Вт). Каждый слот оснащен собственным контроллером: возможна индивидуальная зарядка, а также одновременная зарядка батарей разных типов. Максимальная сила тока для Li-Ion аккумуляторов: 3000 мА, для Ni-Cd и Ni-MH: 1000 мА. Ход заряда показывается с помощью светодиодных индикаторов, при достижении 100% зарядка автоматически останавливается.