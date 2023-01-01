Зарядное устройство Nitecore Ci2, Li-Ion / Ni-MH, 2 слота 10440 - 26700, AA, AAA, C, D
Код товара : УТ-00065716
Артикул : Ci2
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Компактное зарядное устройство для литий-ионных, никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов: Li-Ion от 10440 до 26700, Ni-Cd и Ni-MH от AAA до D. Работает от USB Type C порта, что позволяет заряжать батареи как дома, так и в дороге. Устройство поддерживает быструю зарядку (QC / PD, до 18 Вт). Каждый слот оснащен собственным контроллером: возможна индивидуальная зарядка, а также одновременная зарядка батарей разных типов. Максимальная сила тока для Li-Ion аккумуляторов: 3000 мА, для Ni-Cd и Ni-MH: 1000 мА. Ход заряда показывается с помощью светодиодных индикаторов, при достижении 100% зарядка автоматически останавливается.
Внимание: устройство несовместимо с аккумуляторами типа LiFePO4 (3.2 В).
Имеется автоматическая защита от неправильной установки аккумуляторов (обратная полярность), от короткого замыкания, перегрева.
- Материалы: огнестойкий поликарбонат
- Входной ток: 5В 2А, 9В 2А, 12В 1.5А
- Ток зарядки Li-Ion: 4.2В, до 3000мА х1, до 1500 мА х2
- Ток зарядки АА / ААА: 1.48В, 500 мА х2
- Ток зарядки C / D: 1.48В, 1000 мА х2
- Размеры: 148 х 65 х 37 мм
- Вес: 120.4 г
Совместимые типы батарей:
- Li-Ion: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700.
- Ni-Cd и Ni-MH: ААА, АА, C, D