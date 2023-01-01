Описание

Электрогруша Nitecore BB2 оснащена встроенным аккумулятором и мощным мотором, обеспечивающим воздушный поток 80 км/ч (22 м/с, соответствует штормовому ветру). Давление воздуха в режиме Turbo достигает 2.7 кПа, что приблизительно вдвое выше, чем у обычных резиновых груш. Фильтр высокой плотности предотвращает засасывание пыли внутрь, поэтому обдув происходит чистым воздухом. Груша также оснащена выдвижной щеткой для механического смахивания пыли с корпусов объективов и камер, которая особенно эффективна для очистки углублений, такие как стыки корпуса, области вокруг кнопок и дисков на камере и так далее. Обратите внимание, что щетка жесткая, она не предназначена для очистки линз, мониторов и других оптических поверхностей. Вместо жесткой щетки можно установить мягкую кисточку для оптики (продается отдельно).

Груша имеет 3 режима работы:

Turbo – максимальная мощность для быстрой и эффективной продувки

Optical – для очистки матрицы. Мощность понижена, чтобы не повредить оптический массив фильтров

Silent – бесшумный обдув, уместный для быстрого сдувания пыли во время работы на мероприятиях

Груша BB2 также оснащена светодиодной лампой подсветки, которая помогает рассмотреть частички пыли в труднодоступных местах: например, на матрице камеры. Корпус груши полностью выполнен из металла: частично из алюминиевого сплава, частично из нержавеющей стали. Это обеспечивает долговечность: груша не боится случайных падений. На носике груши предусмотрена насадка из мягкого силикона, которая защищает от появления царапин при случайном контакте с поверхностью техники. Зарядка осуществляется через USB-C порт.

Электрогруша Nitecore BB2 может быть особенно актуальна для ремонтных мастерских и сервисных центров, занимающихся чисткой компьютеров, фотокамер, оптических приборов и другой подобной техники на постоянной основе. Ее покупка в средней и долгой перспективе позволит значительно сэкономить на баллонах со сжатым воздухом, которые расходуются довольно быстро.