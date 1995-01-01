Карабин Nite Ize SlideLock Carabiner, размер 2, черный

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Код товара: УТ-00085488 Артикул: CSL2-01-R6 Код товара: УТ-00085488 Артикул: CSL2-01-R6 Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Описание Nite Ize SlideLock - это запирающийся карабин из низкопрофильной нержавеющей стали с поперечным сечением и механизмом slide-to-lock. Имеет цельный D-образный корпус с плоским профилем и широким зевом, запирающимся подпружиненным затвором. Не предназначен для использования при скалолазании или альпинизме. Характеристики: Материал: нержавеющая сталь

Рабочая нагрузка: 4,5 кг

Размеры: 29 x 43 x 3 мм

Вес: 7 гр. Видео Наш обзор

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