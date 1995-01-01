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Карабин Nite Ize SlideLock Carabiner, размер 2, черный

  • SlideLock Carabiner, размер 2, черный
  • SlideLock Carabiner, размер 2, черный
  • SlideLock Carabiner, размер 2, черный
  • SlideLock Carabiner, размер 2, черный
  • SlideLock Carabiner, размер 2, черный
  • SlideLock Carabiner, размер 2, черный
  • SlideLock Carabiner, размер 2, черный
Код товара:УТ-00085488
Артикул:CSL2-01-R6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Nite Ize SlideLock - это запирающийся карабин из низкопрофильной нержавеющей стали с поперечным сечением и механизмом slide-to-lock. Имеет цельный D-образный корпус с плоским профилем и широким зевом, запирающимся подпружиненным затвором. Не предназначен для использования при скалолазании или альпинизме.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • Рабочая нагрузка: 4,5 кг
  • Размеры: 29 x 43 x 3 мм
  • Вес: 7 гр.