Nite Ize SlideLock - это запирающийся карабин из низкопрофильной нержавеющей стали с поперечным сечением и механизмом slide-to-lock. Имеет цельный D-образный корпус с плоским профилем и широким зевом, запирающимся подпружиненным затвором. Не предназначен для использования при скалолазании или альпинизме.
Характеристики:
Материал: нержавеющая сталь
Рабочая нагрузка: 4,5 кг
Размеры: 29 x 43 x 3 мм
Вес: 7 гр.
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