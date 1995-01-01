Набор из трех алюминиевых карабинов разных размеров, для любых мелочей ключей и вещей первой необходимости. Повесить флягу или связку ключей, бутылку все это возможно необходимые вещи всегда будут под рукой. Меньшие размеры S-Biners отлично подходят для соединения таких предметов, как ключи и застежки на молнии, в то время как большие размеры можно использовать для организации рюкзака и подвешивания или переноски крупных предметов, таких как спортивное снаряжение. Прочная алюминиевая конструкция, надежные скобы из нержавеющей стали.

Характеристики: