Карабин Nite Ize S-Biner, 3 шт, размеры: 2, 3, 4
Код товара:УТ-00085480
Артикул:SBA234-A2-R6
Товар не найден
Характеристики
ЦветРазноцветный
Описание
Набор из трех алюминиевых карабинов разных размеров, для любых мелочей ключей и вещей первой необходимости. Повесить флягу или связку ключей, бутылку все это возможно необходимые вещи всегда будут под рукой. Меньшие размеры S-Biners отлично подходят для соединения таких предметов, как ключи и застежки на молнии, в то время как большие размеры можно использовать для организации рюкзака и подвешивания или переноски крупных предметов, таких как спортивное снаряжение. Прочная алюминиевая конструкция, надежные скобы из нержавеющей стали.
Характеристики:
- размеры №2 :23 мм x 50 мм x 7 мм (вес: 4 г)
- размеры №3: 31 мм x 69 мм x 8 мм (вес: 9 г)
- размеры №4: 41 мм x 90 мм x 10 мм (вес: 17 г)