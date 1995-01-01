Карабин Nite Ize S-Biner MicroLock, черный, 5 шт.
Код товара:УТ-00085486
Артикул:LSBM-01-5R7
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Описание
Nite Ize S-Biner Microlock - чрезвычайно универсальный и функциональный карабин, который идеально подходит для самых разных ситуаций. Например, для организации ключей, фиксации к рюкзаку, сумке или снаряжению, крепления шнурков и соединения различных предметов. Он изготовлен из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к погодным воздействиям. Благодаря запатентованной конструкции с двумя затворами S-Biner быстро и легко прикрепляется к различным предметам. Инновационный механизм блокировки MicroLock активируется простым поворотом, предотвращая случайное открытие.
Характеристики:
- Материал: нержавеющая сталь
- В комплекте: 5 шт.
- Размер: #1
- Габариты: 98 x 48 x 9 мм
- Нагрузка: 1.4 кг
- Конструкция с двумя затворами
- Механизм блокировки: MicroLock
- Вес комплекта: 25 г
- Вес 1 карабина: 0.025 кг.