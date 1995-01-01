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Карабин Nite Ize S-Biner MicroLock, черный, 5 шт.

  • S-Biner MicroLock, черный, 5 шт.
  • S-Biner MicroLock, черный, 5 шт.
  • S-Biner MicroLock, черный, 5 шт.
  • S-Biner MicroLock, черный, 5 шт.
  • S-Biner MicroLock, черный, 5 шт.
Код товара:УТ-00085486
Артикул:LSBM-01-5R7

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Nite Ize S-Biner Microlock - чрезвычайно универсальный и функциональный карабин, который идеально подходит для самых разных ситуаций. Например, для организации ключей, фиксации к рюкзаку, сумке или снаряжению, крепления шнурков и соединения различных предметов. Он изготовлен из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к погодным воздействиям. Благодаря запатентованной конструкции с двумя затворами S-Biner быстро и легко прикрепляется к различным предметам. Инновационный механизм блокировки MicroLock активируется простым поворотом, предотвращая случайное открытие.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • В комплекте: 5 шт.
  • Размер: #1
  • Габариты: 98 x 48 x 9 мм
  • Нагрузка: 1.4 кг
  • Конструкция с двумя затворами
  • Механизм блокировки: MicroLock
  • Вес комплекта: 25 г
  • Вес 1 карабина: 0.025 кг.