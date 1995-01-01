Nite Ize S-Biner Microlock - чрезвычайно универсальный и функциональный карабин, который идеально подходит для самых разных ситуаций. Например, для организации ключей, фиксации к рюкзаку, сумке или снаряжению, крепления шнурков и соединения различных предметов. Он изготовлен из прочной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к погодным воздействиям. Благодаря запатентованной конструкции с двумя затворами S-Biner быстро и легко прикрепляется к различным предметам. Инновационный механизм блокировки MicroLock активируется простым поворотом, предотвращая случайное открытие.

Характеристики: