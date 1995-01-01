Двусторонний карабин S-Biner изготовлен из нержавеющей стали, в нем сочетаются классическая функциональность, удобство и универсальность. Карабины отлично подходят для фиксации ключей и крепежных колец, блокирования двойных молний на рюкзаках и чемоданах.
Характеристики:
Материал: нержавеющая сталь.
Защелка MicroLock.
Размер: 35 x 15 x 7 мм.
Нагрузка: до 1.3 кг.
Вес: 4 г.
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