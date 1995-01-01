Карабин Nite Ize S-Biner MicroLock, черный

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Код товара: УТ-00085485 Артикул: LSBM-01-2R3 Код товара: УТ-00085485 Артикул: LSBM-01-2R3 Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Описание Двусторонний карабин S-Biner изготовлен из нержавеющей стали, в нем сочетаются классическая функциональность, удобство и универсальность. Карабины отлично подходят для фиксации ключей и крепежных колец, блокирования двойных молний на рюкзаках и чемоданах. Характеристики: Материал: нержавеющая сталь.

Защелка MicroLock.

Размер: 35 x 15 x 7 мм.

Нагрузка: до 1.3 кг.

Вес: 4 г. Видео Наш обзор

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