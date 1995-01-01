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Карабин Nite Ize S-Biner MicroLock, черный

  • S-Biner MicroLock, черный
  • S-Biner MicroLock, черный
  • S-Biner MicroLock, черный
  • S-Biner MicroLock, черный
  • S-Biner MicroLock, черный
Код товара:УТ-00085485
Артикул:LSBM-01-2R3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Двусторонний карабин S-Biner изготовлен из нержавеющей стали, в нем сочетаются классическая функциональность, удобство и универсальность. Карабины отлично подходят для фиксации ключей и крепежных колец, блокирования двойных молний на рюкзаках и чемоданах.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь.
  • Защелка MicroLock.
  • Размер: 35 x 15 x 7 мм.
  • Нагрузка: до 1.3 кг.
  • Вес: 4 г.