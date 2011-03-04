Nite Ize S-Biner - это компактный и прочный карабин с двумя затворами. Он изготовлен из высококачественной, устойчивой к атмосферным воздействиям нержавеющей стали. Позволяют пристегивать к рюкзакам и сумкам различные мелочи, крепить и подвешивать предметы в быту и на природе. Могут применяться для фиксации рабочего инструмента к поясу или емкостей с краской к стремянке.

Характеристики: