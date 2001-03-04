Карабин Nite Ize S-Biner, размер 4, черный
Код товара:УТ-00085483
Артикул:SB4-03-01
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Описание
Nite Ize S-Biner - это компактный и прочный карабин с двумя затворами. Он изготовлен из высококачественной, устойчивой к атмосферным воздействиям нержавеющей стали. Позволяют пристегивать к рюкзакам и сумкам различные мелочи, крепить и подвешивать предметы в быту и на природе. Могут применяться для фиксации рабочего инструмента к поясу или емкостей с краской к стремянке.
Характеристики:
- Материал: нержавеющая сталь
- Размеры: 89 x 40 x 8 мм
- Вес: 30 г
- Максимальная нагрузка: 33 кг