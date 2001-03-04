Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Карабин Nite Ize S-Biner, размер 4, черный

  • S-Biner, размер 4, черный
  • S-Biner, размер 4, черный
  • S-Biner, размер 4, черный
  • S-Biner, размер 4, черный
  • S-Biner, размер 4, черный
  • S-Biner, размер 4, черный
  • S-Biner, размер 4, черный
Код товара:УТ-00085483
Артикул:SB4-03-01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Nite Ize S-Biner - это компактный и прочный карабин с двумя затворами. Он изготовлен из высококачественной, устойчивой к атмосферным воздействиям нержавеющей стали. Позволяют пристегивать к рюкзакам и сумкам различные мелочи, крепить и подвешивать предметы в быту и на природе. Могут применяться для фиксации рабочего инструмента к поясу или емкостей с краской к стремянке.

Характеристики:

  • Материал: нержавеющая сталь
  • Размеры: 89 x 40 x 8 мм
  • Вес: 30 г
  • Максимальная нагрузка: 33 кг