Карабин Nite Ize S-Biner, размер 3, стальной
Код товара:УТ-00085482
Артикул:SB3-03-11
Товар не найден
Характеристики
ЦветСеребристый
Описание
Nite Ize S-Biner - это компактный и прочный карабин с двумя затворами. Он изготовлен из высококачественной, устойчивой к атмосферным воздействиям нержавеющей стали. Позволяют пристегивать к рюкзакам и сумкам различные мелочи, крепить и подвешивать предметы в быту и на природе. Могут применяться для фиксации рабочего инструмента к поясу или емкостей с краской к стремянке.
Характеристики:
- Материал: нержавеющая сталь
- Размеры: 68 x 30 x 6,8 мм
- Вес: 14 г
- Максимальная нагрузка: 11 кг