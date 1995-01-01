Крепление с карабинами Nite Ize KnotBone Adjustable Bungee 5
Код товара:УТ-00085493
Артикул:KBB5-01-R3
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Описание
Шнур с карабинами от бренда Nite Ize KnotBone Bungee – регулируемое по длине крепление, состоящее из двух карабинов и эластичной веревки банджи. Используется для фиксации небольших грузов или сумок, например, на багажнике велосипеда, в машине, на тележке. С помощью этого аксессуара можно обвязывать штучные изделия, чемоданы, коробки. Может пригодиться при растяжке тентов и установке палаток.
Преимущества:
- Высококачественный амортизационный трос банджи не теряет эластичности со временем;
- Шнур крепежный KnotBone Bungee снабжен не привычными открытыми крюками, а карабинами с подпружиненными затворами, что повышает безопасность крепления;
- Технология wrap-and-lock позволяет легко подогнать длину веревки под нужный размер и закрепить на ней крюки-карабины без завязывания узлов. Для этого надо просто обогнуть свободный конец веревки вокруг основания карабина и зафиксировать в замке.
При эксплуатации следует соблюдать меры предосторожности:
- Не использовать для крепления предметов с острыми углами и абразивными поверхностями;
- Растяжение шнура от его первоначальной длины не должно превышать 50%;
- Не допускается крепление к точкам, которые не позволят затворам полностью закрыться.
Характеристики:
- Диаметр веревки: 5 мм
- Длина крепления: от 15 до 71 см
- Материал: Пластик